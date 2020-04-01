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Меры против нарушителей противопожарного режима готовят в Новосибирской области

Главная Экономика
Новосибирск
10:42 1 Апреля 2020
пожары, министр, поддержка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Новосибирской области могут ограничить господдержку тем сельхозпроизводителям, которые нарушают противопожарный режим. Эта мера призвана сократить число таких нарушений, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пожароопасный сезон в этом году в регионе начнется 17 апреля. О подготовке к нему рассказал министр природных ресурсов и экологии области Андрей Даниленко.

«Министр напомнил, что одной из основных причин возникновения лесных пожаров является переход огня с земель сельхозназначения… В настоящее время для предотвращения возникновения пожаров из-за сельхозпалов прорабатывается вопрос о внесении изменений в нормативно-правовую базу, предусматривающих меры по ограничению оказания господдержки сельхозпредприятий, виновных в нарушении правил противопожарного режима и привлекавшихся по этому поводу в прошлом году к административной ответственности», - говорится на сайт новосибирского правительства.

По данным властей, парк лесопожарной техники Новосибирской области пополнят четыре беспилотных летательных аппарата, 30 вездеходов, пять лесопожарных тракторов и шесть малых лесопатрульных комплексов.

Как писали Sibnovosti.ru, первые природные пожары в этом году уже потушены в Красноярском крае и Республике Хакасия.

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