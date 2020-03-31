Система СПАРК будет открыта для МСП во время карантинных ограничений

Предприятия малого и среднего бизнеса получат свободный доступ к системе бизнес-информации СПАРК на период карантинных ограничений. Поддержку предпринимателям оказала группа «Интерфакс», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Многие компании малого и среднего бизнеса оказались сейчас в сложной ситуации, при этом сейчас им как никогда важно оперативно узнавать об изменениях у своих контрагентов, эффективно управлять дебиторской задолженностью, следить за изменениями на рынке. Кроме того, компании вынуждены переводить своих сотрудников на удаленную работу и им требуются дополнительные рабочие места», - пояснил заместитель гендиректора «Интерфакса», руководитель проекта СПАРК Роман Лаба.

По решению группы, свободный доступ к системе СПАРК предоставляется сроком на две недели с момента оформления и подтверждения заявки на сайте www.spark-interfax.ru. Пользователи смогут проверить статус и реквизиты контрагентов, получить выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, отчеты «СПАРК-Риски» и «СПАРК-Профиль».

По данным опроса, проведенного компанией Deloitte, систему СПАРК для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса.