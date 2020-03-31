31 марта
Новосибирск
погода +1 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Имущество новосибирского «Холидея» выставили на продажу за 642,3 млн рублей

Главная Экономика
Новосибирск
11:20 31 Марта 2020
банкрот, торги, магазины
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Магазины и участки ритейлера находятся в четырех сибирских регионах

На торги выставлено 42 объекта некогда крупнейшего сибирского ритейлера – новосибирской компании «Холидей». Начальная стоимость лота составляет 642,3 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным ТАСС, в числе этих объектов 18 земельных участков, шесть помещений магазинов и т. д. Они расположены в нескольких сибирских регионах - Новосибирской, Омской и Томской областях, а также в Алтайском крае. В этом лоте только имущество, заложенное в «Газпромбанке».

Торги, итоги которых предполагается подвести 2 июня 2020 года, пройдут в рамках процедуры банкротства, в которой находится «Холидей». Конкурсное производство в компании было введено примерно год назад.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: К алтайскому курорту «Манжерок» подвели газ

К алтайскому курорту «Манжерок» подвели газ

30 Марта 2020 г.
В селе построили 5 км газораспределительных сетей
Новости Новосибирска: В Новосибирске разрабатывают систему для оптимизации управления нефтяными компаниями

В Новосибирске разрабатывают систему для оптимизации управления нефтяными компаниями

27 Марта 2020 г.
Систему создает ННТЦ в концепции цифрового двойника актива
Новости Новосибирска: В Новосибирском государственном университете запланировали новое общежитие

В Новосибирском государственном университете запланировали новое общежитие

27 Марта 2020 г.
Оно будет рассчитано на 2 тыс. студентов
Новости Новосибирска: Новосибирским продуктовым магазинам рекомендуют работать в «выходную» неделю

Новосибирским продуктовым магазинам рекомендуют работать в «выходную» неделю

27 Марта 2020 г.
Минпромторг области подготовил рекомендации
Новости Новосибирска: Владимир Путин предложил ввести кредитные каникулы

Владимир Путин предложил ввести кредитные каникулы

25 Марта 2020 г.
Об этом он заявил сегодня в обращении к нации в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Новости Новосибирска: Из Горно-Алтайска откроют рейсы в два райцентра Республики Алтай

Из Горно-Алтайска откроют рейсы в два райцентра Республики Алтай

24 Марта 2020 г.
Полеты будет осуществлять «Сибирская легкая авиация»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Больного COVID-19 в Новосибирской области госпитализируют решением суда

Больного COVID-19 в Новосибирской области госпитализируют решением суда

30 Марта 2020 г.
Это девятый случай заражения в регионе
Новости Новосибирска: Каникулы в новосибирских школах продлены до 12 апреля

Каникулы в новосибирских школах продлены до 12 апреля

26 Марта 2020 г.
В детсадах будут созданы дежурные группы воспитателей
Новости Новосибирска: Китай пришлет в Новосибирск 320 тысяч защитных масок

Китай пришлет в Новосибирск 320 тысяч защитных масок

27 Марта 2020 г.
Скоро они поступят в продажу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19