Имущество новосибирского «Холидея» выставили на продажу за 642,3 млн рублей

Магазины и участки ритейлера находятся в четырех сибирских регионах

На торги выставлено 42 объекта некогда крупнейшего сибирского ритейлера – новосибирской компании «Холидей». Начальная стоимость лота составляет 642,3 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным ТАСС, в числе этих объектов 18 земельных участков, шесть помещений магазинов и т. д. Они расположены в нескольких сибирских регионах - Новосибирской, Омской и Томской областях, а также в Алтайском крае. В этом лоте только имущество, заложенное в «Газпромбанке».

Торги, итоги которых предполагается подвести 2 июня 2020 года, пройдут в рамках процедуры банкротства, в которой находится «Холидей». Конкурсное производство в компании было введено примерно год назад.