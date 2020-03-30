К алтайскому курорту «Манжерок» подвели газ

В Республике Алтай газифицировали село Манжерок. Это ближайший к одноименному курорту населенный пункт, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Манжероке построено более 5 км газораспределительных сетей. Теперь газ могут использовать 650 домовладений, а также котельная, школа, детский сад, медучреждения и производственная база горнолыжного комплекса.

По данным официального сайта Республики Алтай, работы провели ООО «Газпром газораспределение Томск», а в качестве подрядчиков - ООО «Газификация» и ООО «Вымпел».

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре прошлого года на горнолыжном курорте «Манжерок» была введена в строй новая канатная дорога. В перспективе в его составе должны появиться парк, пляж, бассейн, лыжный центр и ресторан на вершине Малой Синюхи. Власти Республики Алтай рассчитывают на то, что турпоток на «Манжерок» увеличится до 800 тыс. гостей в год.

С 2007 года «Газпром» вложил в газификацию Республики Алтай почти 5,5 млрд руб.

Фото: официальный сайт Республики Алтай