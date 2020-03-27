В Новосибирске разрабатывают систему для оптимизации управления нефтяными компаниями

ООО «Новосибирский научно-технический центр» (ННТЦ) приступило к разработке системы, которая позволит оптимизировать работу российских нефтяников. Компания является резидентом Академпарка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Система создается в концепции цифрового двойника актива. По замыслу разработчиков, она позволит нефтяным предприятиям оптимизировать управление ресурсами и производственными процессами, что повысит рентабельность производства.

«Сейчас в производственный процесс нефтяных компаний вовлечено большое количество инженерного и управленческого персонала. Это обусловлено огромным количеством параллельных задачи, выполняемых на объектах инфраструктуры: одни подразделения занимаются геологической разведкой, другие бурят скважины, третьи строят трубопроводы, четвертые решают вопросы с управлением добычей, транспортной логистикой, энергетикой и т. д. И все эти процессы, несмотря на общность объектов, крайне сложно согласовать и тем более спрогнозировать. Наш продукт позволит настроить систему управления таким образом, что она будет максимально автоматизирована и прозрачна. Цифровой модель актива позволяет выстраивать оптимальные производственные процессы в соответствии с актуальными критериями. В какой-то степени она напоминает игру-стратегию SimCity», – пояснил директор ННТЦ Владимир Ульянов.

По его словам, система является альтернативой бизнес-консалтингу и позволит сократить расходы на привлечение финансовых и бизнес-консультантов. Партнерами в реализации нового проекта ННТЦ являются, в частности, компания «Диджитал Филд Текнолджис» и «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий».

ООО ННТЦ было создано в 2012 году. Новосибирская компания сотрудничает, в частности, с ОАО НК «Роснефть» и ПАО НОВАТЭК.