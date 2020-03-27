В Новосибирском государственном университете запланировали новое общежитие

Новосибирский государственный университет (НГУ) до 2025 года планирует построить новый корпус студенческого кампуса. Он будет рассчитан на 2 тыс. мест, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Сейчас у нас разрабатывается инвестиционный проект строительства гостевого корпуса кампуса на условиях ГЧП-концессии на 2 тыс. мест. Проект в достаточно высокой степени готовности. Это (будет реализовано) совместно с (АО) «Газпромбанк», сначала в качестве инвестора, а потом в качестве подрядчика», - сообщил ректор НГУ Михаил Федорук вчера на заседании президиума СО РАН (цитата по ТАСС).

По данным информагентства, действующие общежития вуза рассчитаны всего на 300-350 мест. К 2025 году дефицит мест может достичь 5-6 тыс. Как писали Sibnovosti.ru, в феврале 2018 года Михаил Федорук заявил о том, что к 2025 году число студентов НГУ вырастет с 6 тыс. до 12 тыс.

В 2012 году на территории университета построили два корпуса общежитий для магистрантов и аспирантов на 2 тыс. человек.

Фото: сайт Новосибирского государственного университета