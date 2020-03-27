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Новосибирским продуктовым магазинам рекомендуют работать в «выходную» неделю

Главная Экономика
Новосибирск
08:57 27 Марта 2020
магазины, работа, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Новосибирской области рекомендуют магазинам, торгующим продуктами и товарами первой необходимости, продолжить работу на следующей неделе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о том, что неделя, начинающаяся 30 марта, будет выходной.

«В указе президента РФ о нерабочей неделе четко указано, какие предприятия и организации и в каких отраслях продолжают свою деятельность, соблюдая все необходимые меры безопасности… Минпромторгом региона подготовлены письма с рекомендациями о приостановке деятельности ряда организаций. Не прекращать работу рекомендовано продовольственным магазинам и магазинам, реализующим товары первой необходимости», - рассказал о принимаемых в регионе мерах вице-губернатор Сергей Семка.

По данным сайта новосибирского правительства, областное министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства уже направило письма с рекомендациями о приостановке деятельности в адрес руководителей торгово-развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных и досуговых заведений, а также руководителей заведений общественного питания.

Указом президента РФ №206 в России с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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