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Владимир Путин предложил ввести кредитные каникулы

Главная Экономика
Новосибирск
20:59 25 Марта 2020
россияне, президент, кредиты
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент России Владимир Путин предложил ввести в РФ кредитные каникулы. Об этом он заявил сегодня в обращении к нации в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«Еще одна зона риска – это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», - сказал глава государства.

По его словам, что если выплата долга оказывается в принципе невозможной, то человек не должен оставаться в заложниках у кредиторов.

Стоп-кадр "Россия 24"

Экономика / НОВОСТИ
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