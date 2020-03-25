Владимир Путин предложил ввести кредитные каникулы

Президент России Владимир Путин предложил ввести в РФ кредитные каникулы. Об этом он заявил сегодня в обращении к нации в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«Еще одна зона риска – это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», - сказал глава государства.

По его словам, что если выплата долга оказывается в принципе невозможной, то человек не должен оставаться в заложниках у кредиторов.

Стоп-кадр "Россия 24"