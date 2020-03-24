Из Горно-Алтайска откроют рейсы в два райцентра Республики Алтай

В Республике Алтай восстанавливаются внутрирегиональные авиарейсы. Их будет осуществлять авиакомпания «Сибирская легкая авиация» (СиЛА), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С 1 апреля открываются рейсы из Горно-Алтайска в районные центры Кош-Агач и Усть-Кокса. Они будут выполняться на самолете L-410, уточнила авиакомпания на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Рейсы уже внесены в расписание. Полеты в Кош-Агач и обратно назначены на понедельник, среду и пятницу; в Усть-Коксу – на вторник, четверг и субботу. Время авиаперелета в обоих случаях составляет около часа.

Рейсы из Горно-Алтайска в Кош-Агач и Усть-Коксу были прекращены в 90-е годы прошлого века.

Фото: страница авиакомпании СиЛА в соцсети «ВКонтакте»