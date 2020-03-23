Новосибирская компания готова выпускать 50 тонн гречки в сутки

ООО «Элеваторный комплекс Безменовский» откроет в Новосибирской области завод по производству гречки. Предприятие будет выпускать около 50 т этой продукции в сутки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О планах компании стало известно сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве региона. О них рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

«В выходные работали в вопросах увеличения производства гречихи. В настоящее время крупнейшее предприятие работало не в полную мощность, это «Безменовский элеваторный комплекс». Изысканы необходимые резервы по сырью, оно в настоящее время переброшено в выходные дни. Ведется доработка, запускаем завод …», - процитировал министра ТАСС.

По данным портала внешнеэкономической информации, ООО «Элеваторный комплекс Безменовский» было основано в 2002 году. Компания производит гречневую крупу высшего качества в Черепановском районе области.

Как отмечает информагентство, ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сказал, что в российских магазинах наблюдались перебои с гречневой крупой на фоне значительного роста спроса. Он объяснил это необходимостью доставки продукции со складов в Алтайском крае.

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