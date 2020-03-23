Центр вирусологии запланировали создать в новосибирском ФИЦ ФТМ

Новосибирское ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» (ФИЦ ФТМ) намерено построить центр для проведения вирусологических исследований. Его предполагается создать на базе существующей лаборатории экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О планах строительства ТАСС рассказал врио директора ФИЦ ФТМ Михаил Воевода.

«… Мы выступили с инициативой - и нас поддержало руководство СО РАН - о том, чтобы расширить существующую лабораторию, усилить ее оборудование, но самое главное - провести реконструкцию существующих площадей, чтобы расширить возможности работы с разными патогенами, и в перспективе построить специальный корпус для проведения вирусологических исследований на животных, на людях, удовлетворяющий всем современным стандартам. Мы надеемся, что с 2021 года удастся начать проектирование и с 2022 года начать строительство», - приводит его слова информагентство.

ФИЦ ФТМ было создано в 2016 году путем присоединения к ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической медицины» трех институтов: НИИ молекулярной биологии и биофизики, НИИ биохимии и Института молекулярной патологии и патоморфологии. В настоящее время в лаборатории экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний работает 17 сотрудников.

Создание центра оценивается в несколько миллиардов рублей.

Фото: сайт ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины»