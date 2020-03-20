Объем выплат по страховым случаям в СФО вырос на 21%

Жители Сибирского федерального округа (СФО) в 2019 году приобрели страховые полисы на 81,4 млрд руб. Это на 4% больше, чем в 2018-м, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги подвела пресс-служба Сибирского Главного управления Банка России. По ее данным, объем выплат по страховым случаям вырос на 21% - до 35 млрд руб. Динамика в округе обгоняет показатели в целом по стране, где объем страховых взносов практически не изменился, а выплаты выросли на 17%.

«Драйверами роста страховой отрасли в Сибири стало страхование от несчастных случаев и болезней, где объем премий вырос на 42%. Коэффициент выплат в этом сегменте страхования в регионе остается низким – 11%. Такую долю от полученных взносов отдают страховые компании в виде выплат по страховым случаям», - отметили в пресс-службе.

Коэффициент выплат в ОСАГО в СФО превысил в 2019 году 68%. Коэффициент выплат по страхованию жизни вырос в два раза – с 17% в 2018 году до 35%. Среди основных сегментов страхования коэффициент выплат остается выше 50% также в страховании КАСКО и ДМС.

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