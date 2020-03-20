Выбраны две площадки для новосибирского кампуса

Новосибирский межвузовский кампус предполагается разместить на двух площадках. В общей сложности он будет рассчитан на 17 тыс. мест, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Для размещения кампуса были определены две приоритетные площадки в правобережной и левобережной частях города. На одной из них предполагается строительство межвузовского студенческого кампуса на 10 тыс. мест общей площадью 120 тыс. кв. м. Второй межвузовский студенческий кампус на 7 тыс. мест будет располагать общей площадью жилого фонда 84 тыс. кв. м. Предполагаемый срок строительства - два года», - рассказали ТАСС в министерстве образования Новосибирской области.

Проект предварительно оценен в 19,4 млрд руб.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщал, что совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ и министерством науки и высшего образования России обсуждается создание кампуса на трех площадках - на 3 тыс., 7 тыс. и 10 тыс. мест.

В январе 2020 года губернатор Андрей Травников заявил, что «задача этого года - запустить проектирование и строительство межвузовского кампуса».

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