Новосибирский завод PepsiCo увеличил производство соков

Новосибирский завод «Сибирское молоко» запустил в эксплуатацию новую линию по производству соков, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Предприятие входит в состав компании PepsiCo.

Производственная мощность линии составляет 8 тыс. упаковок объемом 1 л в час. Сок выпускается под брендом «Фруктовый сад». По данным сайта правительства Новосибирской области, инвестиции в проект составили $2,8 млн.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале 2019 года Новосибирская область и PepsiCo подписали соглашение о реализации проекта стоимостью не менее 10 млрд руб. Он предполагает строительство завода по производству снеков на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области.

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