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За год число миллионеров в Новосибирской области увеличилось на 20%

Главная Экономика
Новосибирск
16:58 18 Марта 2020
общество, новосибирск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области растет число миллионеров. По данным налоговой службы, доход более 1 млн рублей за 2019 год задекларировали 68,9 тысяч человек – это на 20% больше, чем годом ранее.

Более 21 тысячи человек предоставили в налоговые органы декларацию по форме 3-НДФЛ – это значит, что миллионы им принесла продажа имущества.

Большинство миллионеров в Новосибирской области трудятся по найму. По данным налоговой службы, в среднем на наемную работу трудоустроены 7 из 10 миллионеров.
Добавим, что доход от 10 до 100 млн рублей в 2019 году задекларировали 1,4 тысячи жителей региона. За год их число увеличилось на четверть.

В налоговой отмечают, что за последние шесть лет миллионеров в регионе стало больше почти в шесть раз. В 2014 году их было 11,7 тысячи человек.

Кроме того, в области проживает четверо миллиардеров. Последние годы их количество не меняется. В 2016 году новосибирцев с доходом более 1 млрд рублей было восемь человек.

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