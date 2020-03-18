Новосибирский инвестсовет утвердил три проекта на 5,5 млрд рублей

Вчера совет по инвестициям Новосибирской области одобрил три новых масштабных инвестпроекта. Общий объем инвестиций составляет 5,5 млрд руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Крупнейший из проектов представило ООО «Нэолайн». Он предполагает строительство на ул. Станционной в Новосибирске Центра обработки и хранения данных (ЦОД) стоимостью 4,5 млрд руб. Финансирование проекта осуществляет федеральный телекоммуникационный оператор «Милеком», уточняет сайт правительства Новосибирской области. Инвестор попросил выделить ему земельный участок и предоставить льготы по налогу на имущество.

Резидент Биотехнопарка в наукограде Кольцово ООО «Сиббиотех» заявил создание производства артемизинина и артемизининовой кислоты. Это основные фармацевтические компоненты противомалярийных препаратов. Предполагается, что производство сможет выйти на полную мощность (не менее 7,5 т артемизинина и 1,5 т артемизининовой кислоты в год) в апреле 2022 года.

Наконец, ООО «НовАЗ» намерено создать единственный за Уралом завод по крупноузловой сборке минитракторов для сельского хозяйства и ЖКХ, а также спецтехники на базе тягачей ГАЗ, УРАЛ и КамАЗ. Производство разместится на территории опережающего социально-экономического развития Линёво.

«Министерству экономического развития Новосибирской области рекомендовано включить все три инвестпроекта в государственный реестр инвестиционных проектов Новосибирской области», - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства по итогам заседания инвестсовета.

В 2019 году инвестиции в основной капитал в Новосибирской области достигли примерно 245 млрд руб.

Фото: сайт правительства Новосибирской области