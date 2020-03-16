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Курс рубля продолжает падание относительно доллара и евро на фоне дешевеющей нефти

Главная Экономика
Новосибирск
16:36 16 Марта 2020
рубль, доллар, нефть, россия, валюта, евро
Автор: Sibnovosti.ru
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По данным торгов Мосбиржи, курс доллара относительно рубля вырос до 75 руб, а евро подорожал до 84,27 руб.

Это обусловлено продолжающимся падением цен на нефть на мировых рынках.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к открытию торгов на Мосбирже упала на 6% до $31,82 за баррель. Майские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались на уровне $30,77 за баррель, подешевев на 4,17%. 

Колебания на нефтяном рынке начались после провала сделки ОПЕК+.

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