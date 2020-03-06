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В РФ создают комиссию по повышению устойчивости экономики из-за коронавируса

Главная Экономика
Новосибирск
14:26 6 Марта 2020
россия, экономика, комиссия, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В России создают правительственную комиссию по повышению устойчивости экономики в связи с распространением в мире коронавируса. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Работа комиссии будет направлена на повышение устойчивого развития финансового сектора и отраслей российской экономики. «В том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции»,-  говорится в документе.

Как ранее писали Sibnovosti.ru, из-за коронавируса уже были отменены Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2020 года и Российский инвестиционный форум в Сочи.

Общее число заразившихся вирусом в мире составляет 97,2 тыс. человек,  вылечились - 54 965, скончались - 3 327.

Согласно последним данным, в России зафиксировано семь случаев коронавирусной инфекции. Среди них - два гражданина Китая, которые уже излечились и были выписаны, три россиянина с лайнера «Diamond Princess»,  один россиянин, вернувшийся из Италии, а также один гражданин Италии, приехавший в РФ.

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