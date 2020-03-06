ПМЭФ 2020 отменен из-за коронавируса

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2020 года отменен из-за распространения в мире коронавируса. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает РИА Новости

Это сделано с целью защитить здоровье российских граждан, гостей и участников форума.

Ранее был отменен Российский инвестиционный форум в Сочи.

Согласно последним данным, в России зафиксировано семь случаев коронавирусной инфекции. Среди них - два гражданина Китая, которые уже излечились и были выписаны, три россиянина с лайнера «Diamond Princess», один россиянин, вернувшийся из Италии, а также один гражданин Италии, приехавший в РФ.

Всего, по данным на конец 5 марта, число заразившихся в мире превысило 95 тыс человек, более 53 – вылечились, 3285 человек скончались.