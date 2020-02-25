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В Новосибирске до конца года сдадут шесть долгостроев

Главная Экономика
Новосибирск
11:45 25 Февраля 2020
новосибирск, строительство, недвижимость, обманутые дольщики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Опубликован список долгостроев Новосибирска, которые будут сданы до конца текущего года. В департаменте строительства и архитектуры горадминистрации сообщили, что ключи от своих квартир получат инвесторы объектов, расположенных на улицах Зорге, 279 стр.; Петухова, 12/4 стр.; Тульской, 80 и 82 стр.; Бориса Богаткова, 201/3 стр.; Есенина, 65 стр., а также на Декабристов, 10 стр.

В течение года список может быть скорректирован, предупреждают в мэрии.

Всего в Новосибирской области официально зарегистрировано более 60 долгостроев. Для завершения работ на проблемных объектах требуется около 15 млрд рублей. В региональном Минстрое отметили, что в среднем вводят в эксплуатацию по 10 долгостроев ежегодно.

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