Сибирский полпред предупредил о возможности «мусорного» кризиса

Ход «мусорной» реформы вызвал тревогу у полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Серьезные проблемы в ходе ее реализации отмечены более чем в половине регионов округа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сергей Меняйло провел сегодня в Новосибирске совещание по вопросам реализации государственной политики в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По его данным, шесть сибирских регионов могут столкнуться с прекращением вывоза ТКО из-за высокой кредиторской задолженности региональных операторов

«Ряд региональных операторов в республиках Алтай, Хакасия, Тува, Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях закончили финансовый год с высокой кредиторской задолженностью. По мнению «Российского экологического оператора», в этих регионах есть риски прекращения оказания коммунальных услуг по обращению с ТКО», - процитировал полпреда ТАСС.

По его оценке, до сих пор не решена главная задача реформы - организация сортировки и переработки отходов.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре прошлого года из-за перебоев с вывозом мусора чрезвычайную ситуацию пришлось объявлять во втором по величине городе Алтайского края Бийске. В январе нынешнего муниципальные власти Кызыла организовали вывоз мусора за счет бюджета. Также в январе произошли перебои с вывозом ТКО на юге Кемеровской области. В Новосибирской области в конце прошлого года несколько компаний объявили об уходе с рынка вывоза ТКО из-за долгов со стороны регионального оператора.