Мэрия Новосибирска отказала в строительстве у больницы №34

Новосибирская мэрия отказала застройщику в возведении бассейна на ул. Титова. О причине решения городских властей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет об участке площадью 4,6 тыс. кв. м. Он расположен рядом с «Городской клинической больницей №34». Запрос на строительство был направлен в управление архитектурно-строительной инспекции (УАСИ) мэрии.

«По оценке специалистов УАСИ…, согласно предусмотренных проектной документацией объемно планировочных решений, этот объект можно отнести к объектам «торговли» … Совокупная площадь чаш двух бассейнов, расположенных в здании на уровне отметок пола помещений первого этажа, составляет только 12 кв. м из 550,3 кв. м общей площади», - объяснили отказ в пресс-центре мэрии.

По данным властей, на упомянутом участке расположены крупноразмерные зеленые насаждения.

Фото: электронный справочник 2ГИС