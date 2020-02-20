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Добыча новосибирского угля начала сокращаться

Главная Экономика
Новосибирск
14:43 20 Февраля 2020
добыча, уголь, производство
Автор: Sibnovosti.ru
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Динамично развивавшаяся в последние годы в Новосибирской области угледобыча показала спад в первый месяц 2020 года. Статистические данные сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Добыча угля в январе этого года сократилась по сравнению с тем же месяцев 2019-го на 15,7%. В результате добыча полезных ископаемых в целом упала на 13,4%, отмечает Новосибирскстат.

Тем не менее, индекс промышленного производства региона составил по итогам первого месяца года 102,3%. Прежде всего, рост произошел за счет обрабатывающей промышленности.

«Драйвером по-прежнему остается сырьевой сектор промышленного производства. В частности, по виду экономической деятельности «добыча угля» индекс производства за январь-ноябрь 2019 года составил 102,5%. Еще больший рост показан в «добыче прочих полезных ископаемых» - индекс производства за истекший период составил 161%», - отмечали в конце прошлого года в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Снижение добычи угля зафиксировано и в Кузбассе. Здесь в январе она составила 18 млн т, на 2,2 млн т меньше, чем за тот же месяц 2019 года.

Фото: сайт администрации правительства Кузбасса

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