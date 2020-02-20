Восстановлен нормальный объем поставок овощей из КНР в Приморье, где был зафиксирован определенный дефицит на фоне коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правительства Приморья Константина Шестакова.

«Объём поставок из КНР, который был, за текущую неделю восстановлен. Нам поддержку оказали партнёры из КНР, в том числе генконсульство во Владивостоке. Для жителей Приморья увидеть на полках овощи из КНР по относительно доступной цене - это важно», - отметил Шестаков.

Ранее в магазинах Приморья резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны. Крупные торговые сети объясняли это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены.