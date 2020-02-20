20 февраля
Новосибирск
погода -2 °C
63.69
 
€ 68.78
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Восстановлен нормальный объем поставок овощей из КНР в Приморье

Главная Экономика
Новосибирск
13:31 20 Февраля 2020
китай, приморье, торговля, овощи
версия для печати Ico_print

Восстановлен нормальный объем поставок овощей из КНР в Приморье, где был зафиксирован определенный дефицит на фоне коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой  на зампреда правительства Приморья Константина Шестакова.

«Объём поставок из КНР, который был, за текущую неделю восстановлен. Нам поддержку оказали партнёры из КНР, в том числе генконсульство во Владивостоке. Для жителей Приморья увидеть на полках овощи из КНР по относительно доступной цене - это важно», - отметил Шестаков.

Ранее в магазинах Приморья резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны. Крупные торговые сети объясняли это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены.

Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Медицинские маски со стерильным слоем будут выпускать в Новосибирской области

Медицинские маски со стерильным слоем будут выпускать в Новосибирской области

19 Февраля 2020 г.
Пробную партию отправят в минздрав РФ
Новости Новосибирска: Утверждены объекты предстоящей газификации в Новосибирской области

Утверждены объекты предстоящей газификации в Новосибирской области

19 Февраля 2020 г.
Финансирование рассчитано на три года
Новости Новосибирска: Заказчик получил средства на проектирование новосибирского СКИФ

Заказчик получил средства на проектирование новосибирского СКИФ

19 Февраля 2020 г.
Ранее Российская академия наук высказывала тревогу в связи с задержкой финансирования
Новости Новосибирска: Приступить к строительству новосибирского завода PepsiCo планирует в этом году

Приступить к строительству новосибирского завода PepsiCo планирует в этом году

18 Февраля 2020 г.
Инвестиции в проект составят не менее 10 млрд рублей
Новости Новосибирска: Сибирский экспорт потерял 3,1%

Сибирский экспорт потерял 3,1%

18 Февраля 2020 г.
Внешнеторговый оборот СФО с Китаем сократился в 2019 году на 5,1%
Новости Новосибирска: Новосибирские дороги начнут ремонтировать уже зимой

Новосибирские дороги начнут ремонтировать уже зимой

17 Февраля 2020 г.
Глава региона призвал муниципалитеты использовать новые технологии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В китайском Нанкине роботы-доставщики заменяют людей во время эпидемии

В китайском Нанкине роботы-доставщики заменяют людей во время эпидемии

19 Февраля 2020 г.
Многие жилые микрорайоны запретили курьерам входить на их территорию
Новости Новосибирска: «Сибирь» одержала победу в домашнем матче

«Сибирь» одержала победу в домашнем матче

17 Февраля 2020 г.
Новосибирцы обыграли «Северсталь» 3:2
Новости Новосибирска: «Сибирь» победила в овертайме в столице Казахстана

«Сибирь» победила в овертайме в столице Казахстана

19 Февраля 2020 г.
Решающую шайбу забил Юрки Йокипакка
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19