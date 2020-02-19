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Медицинские маски со стерильным слоем будут выпускать в Новосибирской области

Главная Экономика
Новосибирск
17:43 19 Февраля 2020
медицина, производство, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области выпустили пробную партию медицинских масок со специальным средним слоем, имеющим высокую антибактериальную активность. Производство находится в городе Бердске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы изготовили (совместно с компанией «Медсклад») пробную партию, прототип маски, которая имеет ярко выраженные стерильные свойства. Прототип был изготовлен сегодня», - сказал ТАСС представитель компании «Биоком» Виталий Гончаров.

Партия будет передана в министерство здравоохранения РФ для получения регистрационного удостоверения.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале февраля в Новосибирске возник дефицит медицинских масок. Они стали предметом ажиотажного спроса в связи с распространением коронавируса нового типа. Региональный минздрав тогда обратился к производителю с просьбой увеличить выпуск масок.

По данным ТАСС, сегодня «Медсклад», арендующий площади у «Бердского электромеханического завода», также запустил производство медицинских масок с обычными характеристиками. Предприятие рассчитывает выпускать 60-80 тыс. медицинских масок в сутки.

Фото: pixabay.com

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