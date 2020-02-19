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Утверждены объекты предстоящей газификации в Новосибирской области

Главная Экономика
Новосибирск
12:48 19 Февраля 2020
газ, распоряжение, финансы
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области определен перечень объектов для газификации в ближайшие годы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Распоряжение «Об утверждении перечней объектов газификации (газоснабжения), финансируемых в рамках подпрограммы «Газификация» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2020-2024 годах» опубликовано на сайте регионального правительства. Документ датирован 18 февраля.

Объекты газификации указаны в приложении к распоряжению. Всего их 30. В 2020 году субсидии из федерального и областного бюджетов составят в сумме 396,4 млн руб. В 2021-м объем финансирования возрастет до 400,5 млн руб., а в 2022 году сократится до 327,5 млн руб. в связи с прекращением субсидирования из федерального бюджета.

В числе самых дорогостоящих проектов 2020 года газификация рабочего поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района – почти 78 млн руб. Она предполагает подключение 1,5 тыс. домовладений. Газификация четырех сел в Ордынском районе обойдется в 68,8 млн руб.

Фото: pixabay.com

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