Заказчик получил средства на проектирование новосибирского СКИФ

ФКУ «Дирекция единого заказчика по строительству, текущему и капитальному ремонтам» получило 1 млрд руб., которые будут направлены на проектирование новосибирского центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ). О начале федерального финансирования проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«По информации директора Института катализа СО РАН, руководителя проектного офиса ЦКП СКИФ Института катализа СО РАН Валерия Бухтиярова, до конца года должны быть обеспечены работы по проектированию. В настоящее время лимиты бюджетных обязательств доведены до дирекции единого заказчика ЦКП СКИФ», - говорится в сообщении на сайте правительства Новосибирской области.

ФКУ подведомственно министерству науки и высшего образования РФ. Институт катализа СО РАН в этом проекте является застройщиком. В 2019 году институт потратил на его аудит около 2 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, согласно постановлению правительства РФ, на строительство СКИФ должно быть выделено в общей сложности 37,1 млрд руб. В начале февраля этого года РАН обратилась к новому министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с просьбой как можно быстрее начать финансирование строительства.