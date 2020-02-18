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Приступить к строительству новосибирского завода PepsiCo планирует в этом году

Главная Экономика
Новосибирск
16:19 18 Февраля 2020
завод, строительство, соглашение
Автор: Sibnovosti.ru
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Строительство завода корпорация PepsiCo под Новосибирском начнется в этом году. Сроки назвал сегодня и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Планируется скоро, вот в этом году начать выходить на стройку», - сказал руководитель министерства.

Как писали Sibnovosti.ru, соглашение о сотрудничестве в реализации проекта Новосибирская область и PepsiCo подписали в начале прошлого года. Речь идет о строительстве завода по производству снэков мощностью до 50 тыс. т продукции в год. Инвестиции составят не менее 10 млрд руб.

Завод PepsiCo разместится на территории промышленно-логистического парка.

Фото: сайт АО «УК «Промышленно-логистический парк»

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