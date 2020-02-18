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Сибирский экспорт потерял 3,1%

Главная Экономика
Новосибирск
15:56 18 Февраля 2020
экспорт, таможня, падение
Автор: Sibnovosti.ru
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Экспорт регионов Сибирского федерального округа (СФО) в 2019 году сократился по сравнению с 2018-м. Падение составило 3,1% в стоимостном выражении, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги внешнеторговой деятельности в прошлом году подвели в Сибирском таможенном управлении (СТУ). Объем экспорта составил $36,3 млрд. Это на $1,2 млрд меньше, чем в предыдущем году.

«Произошло снижение стоимостного объема экспорта топливно-энергетических товаров на 6,4%, металлов и изделий из них – на 4,4%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 11,2%. Увеличился стоимостной объем вывоза машиностроительной продукции на 41,9%, химической продукции - на 11,3%, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – на 24,5%», - уточнила пресс-служба СТУ.

На долю топлива и металлов приходится 73,1% экспорта СФО. Согласно подсчетам таможенников, в 2019 году из Кузбасса за рубеж были проданы топливно-энергетические товары (в основном уголь каменный, нефтепродукты, кокс из каменного угля) на сумму $11,64 млрд. Результат 2018 года был заметно лучше – $13,1 млрд. Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году значительно упали цены на мировых рынках угля.

Несмотря на рост импорта товарооборот сибирских территорий уменьшился в прошлом году на 1,3% до примерно $46 млрд. В том числе, сократился и товарооборот с Китаем – на 5,1%. При этом КНР осталась главным внешнеторговым партнером Сибири. На нее приходится около 20%. Еще 5% - доля Тайваня, статистика по которому дается отдельно.

Фото: pixabay.com

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