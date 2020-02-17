Новосибирские дороги начнут ремонтировать уже зимой

Новосибирский губернатор Андрей Травников дал указание приступить к ямочному ремонту уже зимой. По его мнению, погода это позволяет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Требование перенести сроки начала ямочного ремонта прозвучало сегодня на оперативном совещании в правительстве региона. Причиной стала ширина и глубина проблемы.

«Когда я езжу по дорогам и Новосибирска, и прилегающих населенных пунктов за границами столицы региона, везде вижу растущие ямы. Уважаемые главы, хочу напомнить тем, кто не знает: ямочный ремонт можно вести и зимой. Сегодня есть прекрасные технологии, которые позволяют проводить такой оперативный ремонт дорожного покрытия до температур вплоть до -15 градусов. У нас почему-то эта практика не распространена. Очевидно, мы будем ждать, пока ямы дорастут до критичных и в мае займемся ремонтом? Работы эти недорогие, оборудование доступно любому, даже небогатому муниципалитету. Требуется просто организовать эту работу. Просьба обратить на это внимание», - процитировал Андрея Травникова сайт областного правительства.