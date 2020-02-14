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Ремонтом на Бердском шоссе в Новосибирске займутся три компании

Главная Экономика
Новосибирск
18:03 14 Февраля 2020
строительство, дороги, торги
Автор: Sibnovosti.ru
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На торгах отобраны компании, которые в 2020-2021 годы займутся дорожным строительством на пяти объектах в Новосибирске. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Торги провело МКУ «Управление дорожного строительства». Сразу три компании будут вести работы на Бердском шоссе.

По данным пресс-центра мэрии, ООО «СоюзДорСтрой» проведет ремонт на участке от проспекта Строителей до границы города в Советском районе. ООО «Дорсиб Плюс» достался участок от поселка Матвеевка до остановки общественного транспорта «пос. РМЗ» в Первомайском районе. Наконец, капремонт на перекрестке Бердского шоссе и проспекта Строителей в ведении ООО «Перлит-Строй».    

В 2019 году в Новосибирске в рамках БКАД было отремонтировано 20 км городских магистралей. Работы обошлись примерно в 1 млрд руб.

Фото: сайт ОАО «Новосибирскавтодор»

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