«ЭлинАльфа» достроит новосибирский ЛДС до конца

Московская компания «ЭлинАльфа» взяла на себя и второй этап строительства ледового дворца спорта в Новосибирске. О результатах торгов сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Конкурс состоялся, подрядчиком стала компания «ЭлинАльфа», - сказал сегодня ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Начальная цена контракта на этом конкурсе была установлена в размере 3,51 млрд руб. Победитель конкурса обязан к августу 2022 года провести отделочные работы, установить системы вентиляции и отопления и т. д.

Как писали Sibnovosti.ru, весной 2019 года ООО «ЭлинАльфа» оказалось единственным претендентом на право строительства первой очереди ЛДС. Тогда лот был выставлен со стартовой ценой 5,76 млрд руб.

ЛДС предполагается построить к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске и Омске в 2023 году.