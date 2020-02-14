Новосибирский аэропорт готов создать центр обслуживания МС-21 и SSJ-100

В новосибирском аэропорту Толмачёво им. Покрышкина может быть создан центр послепродажного обслуживания воздушных судов российского производства. Руководство аэропорта подготовило вариант размещения такого центра, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Этот вариант был представлен на совещании в Толмачёво, в котором принял участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Олега Бочаров. Его участники обсудили возможности для обслуживания Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

«Планируется, что ангар для размещения центра будет построен в западной части территории аэропорта Толмачёво перед строящимся новым перроном на 21 место стоянки воздушных судов. Площадь центра составит более 6,5 тыс. кв. м и позволит обслуживать одновременно до восьми воздушных судов Sukhoi Superjet 100 или четырех МС-21», - говорится в сообщении пресс-службы АО «Аэропорт Толмачево» по итогам совещания.

Ранее аналогичное совещание прошло в Красноярске. После его завершения министр транспорта Красноярского края Константин Димитров сообщил о том, что центр для обслуживания MC-21 и SSJ-100 появится в красноярском аэропорту. По его словам, он будет представлять собой ангар на четыре самолета с пристроенными техническими и офисными помещениями. Для центра выделят земельный участок, примыкающий к магистральной рулежной дорожке.

Фото: сайт ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»