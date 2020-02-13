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Новосибирский «мусорный» регоператор требует санкций в отношении неплательщиков

Главная Экономика
Новосибирск
18:11 13 Февраля 2020
оператор, мусор, санкции
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «Экология-Новосибирск» настаивает на введении административной ответственности для тех, кто не заключает договор с региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С таким предложением гендиректор регоператора Лариса Анисимова выступила перед депутатами областного заксобрания, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Лариса Анисимова рассказала о ходе «мусорной» реформы на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

«При «строительстве» новой отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами нам необходима помощь законодателей. Многие нормативные акты еще не приняты, а другие – требуют изменений. Например, для решения проблемы с так называемыми «серыми перевозчиками» нужно предусмотреть административную ответственность. Санкции должны побуждать потребителей к заключению договора с региональным оператором», - сказала она (цитата по сайту компании).

По данным регоператора, по состоянию на 31 декабря 2019 года процент собираемости платежей за обращение с ТКО составил 77,25.

В министерстве природных ресурсов и экологии РФ, тем временем, начались совещания с руководителями российских регионов, где возникли проблемы с реализацией «мусорной» реформы.

«Глава минприроды России призвал обратить повышенное внимание на собираемость платежей с юридических лиц. Против «уклонистов» и компаний, сбрасывающих свой мусор в контейнеры жилых домов, минприроды России прорабатывает механизм введения серьезных санкций», - говорится на сайте министерства.

Фото: сайт ООО «Экология-Новосибирск»

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