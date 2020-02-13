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Запланировано увеличение вылова рыбы в новосибирских озерах

Главная Экономика
Новосибирск
14:10 13 Февраля 2020
рыба, озеро, план
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Новосибирской области строят планы по наращиванию вылова рыбы в регионе. Они касаются крупнейших озер области - Чанов и Сартлана, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В 2019 году для этих озер были подготовлены рыбоводно-биологические обоснования.

«Работы представляли собой комплекс мероприятий, благодаря которым оценено состояние водных объектов и их ихтиофауна, на основании полученных и проанализированных сведений даны рекомендации по совершенствованию хозяйственной деятельности. Это позволит существенно повысить рыбопродуктивность озера Чаны и озера Сартлан, в том числе и за счет ценных видов рыб – пеляди, сазана», - сообщает сайт правительства Новосибирской области.

По данным министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Даниленко, общий объем добычи водных биоресурсов в прошлом году составил в области 13,5 тыс. т. Этот результат превысил показатель предыдущего года на 2,4 тыс. т.

Как писали Sibnovosti.ru, планы развития отрасли есть и в соседней Томской области.

«За последние два-три года мы восстановили популяцию пеляди на территории Обского бассейна. Сейчас делаем акцент на зарыблении водоемов такими видами рыб, как осетр, муксун и нельма», - заявил недавно вице-губернатор Андрей Кнорр.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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