Горно-Алтайск предстанет в новом свете

В 2020 году в Горно-Алтайске будут установлены новые светодиодные светильники, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В общей сложности, на 62 улицах.

«Работы по организации наружного освещения будут выполнены на ул. Высоцкого, Газпрома, Лазарева, Воинской Славы, Черемуховой, Гомана, Плакаса, Кирова, Пушкина и других. Всего будет установлено 383 новых светильника», - говорится на официальном портале столицы Республики Алтай.

По данным городских властей, в этом же году запланирована замена 1,3 тыс. светильников наружного освещения с ртутными лампами. Вместо них установят светодиодные, потребляющие вдвое меньше электроэнергии.

Как писали Sibnovosti.ru, осенью прошлого года госкорпорация «Ростех» сообщила о предстоящем тестировании новых светильников «Уральского оптико-механического завода» на улицах Омска.

Фото: официальный сайт Республики Алтай