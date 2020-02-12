12 февраля
Новосибирск
погода -17 °C
63.05
 
€ 68.78
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Горно-Алтайск предстанет в новом свете

Главная Экономика
Новосибирск
18:49 12 Февраля 2020
свет, улицы, город
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В 2020 году в Горно-Алтайске будут установлены новые светодиодные светильники, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В общей сложности, на 62 улицах.

«Работы по организации наружного освещения будут выполнены на ул. Высоцкого, Газпрома, Лазарева, Воинской Славы, Черемуховой, Гомана, Плакаса, Кирова, Пушкина и других. Всего будет установлено 383 новых светильника», - говорится на официальном портале столицы Республики Алтай.

По данным городских властей, в этом же году запланирована замена 1,3 тыс. светильников наружного освещения с ртутными лампами. Вместо них установят светодиодные, потребляющие вдвое меньше электроэнергии.

Как писали Sibnovosti.ru, осенью прошлого года госкорпорация «Ростех» сообщила о предстоящем тестировании новых светильников «Уральского оптико-механического завода» на улицах Омска.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирская OCSiAl увеличила мощности производства графеновых нанотрубок

Новосибирская OCSiAl увеличила мощности производства графеновых нанотрубок

11 Февраля 2020 г.
Теперь она контролирует 90% мирового рынка этой продукции
Новости Новосибирска: Лидеры жилищного строительства в Сибири остались прежними

Лидеры жилищного строительства в Сибири остались прежними

11 Февраля 2020 г.
Новосибирскстат подвел итоги 2019 года
Новости Новосибирска: Школу на 1,1 тыс. мест открыли в Кировском районе Новосибирска

Школу на 1,1 тыс. мест открыли в Кировском районе Новосибирска

10 Февраля 2020 г.
Школа №217 расположена на ул. Виктора Шевелева
Новости Новосибирска: Кредиторы новосибирского «Сибмоста» пошли на мировое соглашение

Кредиторы новосибирского «Сибмоста» пошли на мировое соглашение

10 Февраля 2020 г.
Оно предусматривает реструктуризацию задолженности
Новости Новосибирска: Самый высокий новосибирский дом в 2019 году построили на ул. Семьи Шамшиных

Самый высокий новосибирский дом в 2019 году построили на ул. Семьи Шамшиных

7 Февраля 2020 г.
27-этажное здание входит в жилой комплекс «Огни Сибири»
Новости Новосибирска: Власти Новосибирска рассчитывают на сохранение объемов жилищного строительства

Власти Новосибирска рассчитывают на сохранение объемов жилищного строительства

7 Февраля 2020 г.
Объявлены планы в строительной сфере на 2020 год
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: РАН обеспокоена задержкой финансирования строительства новосибирского синхротрона

РАН обеспокоена задержкой финансирования строительства новосибирского синхротрона

7 Февраля 2020 г.
СКИФ должен быть построен к концу 2023 года
Новости Новосибирска: Торговые сети расширили свое присутствие в Новосибирске

Торговые сети расширили свое присутствие в Новосибирске

7 Февраля 2020 г.
В тройке лидеров «Мария-Ра», «Ярче!» и «Магнит»
Новости Новосибирска: 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой под Новосибирском

11 человек пострадали в ДТП с маршруткой под Новосибирском

9 Февраля 2020 г.
Есть погибшие
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19