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Новосибирская OCSiAl увеличила мощности производства графеновых нанотрубок

Главная Экономика
Новосибирск
18:46 11 Февраля 2020
производство, президент, рынок
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня новосибирская OCSiAl (портфельная компания «Роснано») объявила о запуске установки синтеза графеновых нанотрубок Graphetron 50. Ее производственная мощность составляет 50 т в год, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В тестовом режиме Graphetron 50 работала с 2019 года. Вместе с первой установкой – Graphetron 1.0 – они выпустят 75 т графеновых нанотрубок в год. Проект по строительству Graphetron 50 стоимостью 1,3 млрд руб. был реализован с использованием льготного займа от Фонда развития промышленности.

По оценке «Роснано», теперь новосибирской компании принадлежит более 90% всех мировых мощностей по производству графеновых нанотрубок.

«Если исходить из официальных планов крупнейших производителей автомобилей, только литий-ионные аккумуляторы потребуют более 250 т графеновых нанотрубок в 2025 году», - приводит сайт «Роснано» прогноз президента OCSiAl Юрия Коропачинского.

В 2019 году A&NN приобрела у «Роснано» 0,5% OCSiAL за $5 млн. Таким образом, капитализация новосибирской компании составляет не менее $1 млрд.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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