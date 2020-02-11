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Лидеры жилищного строительства в Сибири остались прежними

Главная Экономика
Новосибирск
16:16 11 Февраля 2020
строительство, жилье, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
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Рейтинг регионов Сибирского федерального округа по объему жилищного строительства 2019 года мало отличается от рейтинга-2018. Статистические данные сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги жилищного строительства в Сибири подвел Новосибирскстат. Как и в 2018 году, в тройке лидеров оказались Новосибирская область (1,76 млн кв. м), Красноярский край (1,19 млн кв. м) и Иркутская область (977 тыс. кв. м). При этом, у Иркутской области результат оказался хуже, чем в предыдущем году (982 тыс. кв. м).

Кемеровская область смогла опередить Алтайский край и выйти на четвертое место в Сибири с результатом 765 тыс. кв. м. Республика Тува в 2019 году, в отличии от 2018-го, обошла Республику Алтай – 112 тыс. и 99 тыс. кв. м соответственно.

Фото: сайт министерства строительства Новосибирской области

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