Школу на 1,1 тыс. мест открыли в Кировском районе Новосибирска

Новая школа открылась в Новосибирске. Она рассчитана на 1,1 тыс. мест, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Школа №217 площадью 16,2 тыс. кв. м расположена в Кировском районе на ул. Виктора Шевелева. В здании, помимо прочего, есть три спортивных зала и хореографический зал, два лингафонных кабинета.

Это часть образовательного комплекса, который включает также дошкольное отделение на ул. Петухова,160/2. По данным пресс-центра мэрии, генподрядчиком строительства выступило ООО «Агросервис». Общая стоимость проекта, включая оснащение школы оборудованием, составляет 731,9 млн руб.

На церемонии открытия учебного заведения мэр Анатолий Локоть сказал, что это пятая в Новосибирске новая школа, открытая в 2019/2020 учебном году.

Фото: сайт правительства Новосибирской области