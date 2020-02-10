10 февраля
Новосибирск
погода -17 °C
63.77
 
€ 69.82
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Школу на 1,1 тыс. мест открыли в Кировском районе Новосибирска

Главная Экономика
Новосибирск
18:25 10 Февраля 2020
школа, строительство, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новая школа открылась в Новосибирске. Она рассчитана на 1,1 тыс. мест, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Школа №217 площадью 16,2 тыс. кв. м расположена в Кировском районе на ул. Виктора Шевелева. В здании, помимо прочего, есть три спортивных зала и хореографический зал, два лингафонных кабинета.

Это часть образовательного комплекса, который включает также дошкольное отделение на ул. Петухова,160/2. По данным пресс-центра мэрии, генподрядчиком строительства выступило ООО «Агросервис». Общая стоимость проекта, включая оснащение школы оборудованием, составляет 731,9 млн руб.

На церемонии открытия учебного заведения мэр Анатолий Локоть сказал, что это пятая в Новосибирске новая школа, открытая в 2019/2020 учебном году.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Кредиторы новосибирского «Сибмоста» пошли на мировое соглашение

Кредиторы новосибирского «Сибмоста» пошли на мировое соглашение

10 Февраля 2020 г.
Оно предусматривает реструктуризацию задолженности
Новости Новосибирска: Самый высокий новосибирский дом в 2019 году построили на ул. Семьи Шамшиных

Самый высокий новосибирский дом в 2019 году построили на ул. Семьи Шамшиных

7 Февраля 2020 г.
27-этажное здание входит в жилой комплекс «Огни Сибири»
Новости Новосибирска: Власти Новосибирска рассчитывают на сохранение объемов жилищного строительства

Власти Новосибирска рассчитывают на сохранение объемов жилищного строительства

7 Февраля 2020 г.
Объявлены планы в строительной сфере на 2020 год
Новости Новосибирска: Торговые сети расширили свое присутствие в Новосибирске

Торговые сети расширили свое присутствие в Новосибирске

7 Февраля 2020 г.
В тройке лидеров «Мария-Ра», «Ярче!» и «Магнит»
Новости Новосибирска: «Новосибирский метрополитен» приобретет новый состав

«Новосибирский метрополитен» приобретет новый состав

5 Февраля 2020 г.
До 2030 года необходимо не менее 10 новых поездов
Новости Новосибирска: Новосибирский завод создал опытный образец HIFU-комплекса

Новосибирский завод создал опытный образец HIFU-комплекса

5 Февраля 2020 г.
НПЗ и СПбПУ готовятся запустить серийное производство аппарата для лечения опухолей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирский «Локомотив» отрывается от преследователей в российской Суперлиге

Новосибирский «Локомотив» отрывается от преследователей в российской Суперлиге

10 Февраля 2020 г.
Первая партия в матче с санкт-петербургским «Зенитом» завершилась со счетом 34:32
Новости Новосибирска: В Новосибирске расширят Нарымский сквер

В Новосибирске расширят Нарымский сквер

6 Февраля 2020 г.
Работы в сквере выбраны в качестве одного из приоритетов городского благоустройства в 2020 году
Новости Новосибирска: Под Новосибирском пенсионер погиб от упавшего с крыши снега

Под Новосибирском пенсионер погиб от упавшего с крыши снега

7 Февраля 2020 г.
Возбуждено уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19