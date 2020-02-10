Кредиторы новосибирского «Сибмоста» пошли на мировое соглашение

Кредиторы новосибирского АО «Сибмост» решили заключить мировое соглашение. Собрание кредиторов состоялось 7 февраля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«О дальнейшей процедуре банкротства в отношении должника: принято решение о заключении мирового соглашения и обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством», - говорится в сообщении, которое опубликовал временный управляющий «Сибмоста» Сергей Кряжев.

На сайте «Сибмоста» уточняется, что мировое соглашение предусматривает реструктуризацию задолженности. Процедура наблюдения была введена в АО в мае 2019 года. По данным издания «Коммерсантъ-Сибирь», кредиторы предъявили к компании требования на 8 млрд руб.

В январе этого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сказал в интервью ТАСС, что «Сибмост» «находится в работоспособном состоянии». В начале февраля «Сибмост» сообщил, что рабочее движение по автомобильному обходу Мариинска в Кемеровской области, который строит компания, будет открыто в середине 2020 года.

Фото: сайт АО «Сибмост»