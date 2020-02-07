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Самый высокий новосибирский дом в 2019 году построили на ул. Семьи Шамшиных

Главная Экономика
Новосибирск
18:51 7 Февраля 2020
строительство, дом, итоги
Автор: Sibnovosti.ru
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Дом в жилом комплексе «Огни Сибири» оказался самым высоким из новосибирских домов, сданных в эксплуатацию в 2019 году. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги подвели в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии. 27-этажный каркасный дом расположен на ул. Семьи Шамшиных. На втором месте после реконструкции оказался 24-этажный Prime House, на третьем – дом «Адмирал Нахимов» в составе ЖК «Флотилия» на ул. Сибревкома (26 этажей).

Как уточнил пресс-центр мэрии Новосибирска, всего в прошлом году было введено в строй 22 жилых здания высотой от 20 до 27 этажей. Это 26% от общего числа новостроек.

Фото: сайт ЖК «Огни Сибири»

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