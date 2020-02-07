Власти Новосибирска рассчитывают на сохранение объемов жилищного строительства

В 2020 году власти Новосибирска рассчитывают на введение в строй более 1 млн кв. м жилья. О планах мэрии в сфере строительства сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня прошло совещание, посвященное итогам 2019 года и планам работы на 2020-й департамента строительства и архитектуры городской администрации.

«Снижать темпы жилищного строительства, которые мы подтверждаем в последние годы, нельзя. Потому что Новосибирск в отличие от многих городов растет, и этот рост будет продолжаться, в том числе за счет миграционных потоков», – заявил на совещании мэр Анатолий Локоть.

По данным вице-мэра – начальника департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева, в 2020 году предполагается ввести в строй шесть долгостроев – многоквартирных домов, возведение которых ранее было заморожено. Напомним, в 2019 году в Новосибирске ввели в эксплуатацию 1,06 млн кв. м жилья.

В числе других объектов, которое предполагается построить в этом году, три средние школы. Они появятся на ул. Виктора Шевелева (1,1 тыс. мест), ул. Тюленина (1,1 тыс. мест), а также в Академгородке, где к лицею №130 достроят корпус школы младших классов с бассейном и лабораториями.

Фото: сайт микрорайона «Чистая слобода»