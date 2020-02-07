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Торговые сети расширили свое присутствие в Новосибирске

Главная Экономика
Новосибирск
10:43 7 Февраля 2020
магазины, сеть, торговля
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети расширили свое присутствие в Новосибирске в 2019 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Итоги развития продуктового ритейла подвели в мэрии.

Наибольшее число супермаркетов к началу этого года насчитывает барнаульская сеть «Мария-Ра» - 163 предприятия. У сети «Ярче!», которую развивает томская «КДВ групп», теперь в Новосибирске 146 супермаркетов. Но темп роста числа магазинов в 2019 году у «Ярче!» был выше - 20,1% к уровню 2018 года. У «Марии-Ра» он составил 10,1%. В тройке лидеров пресс-центр мэрии указал также «Магнит». У него 101 предприятие с приростом 14,8%. Продолжает активное развитие сеть универсамов «Пятерочка», отметили также в городской администрации без указания статистических данных.

Розничная торговая сеть города насчитывает более 5 тыс. стационарных предприятий. Объем розничного товарооборота за 11 месяцев 2019 года составил 201,7 млрд руб., превысив результат аналогичного периода предыдущего года на 4,7%. По итогам федерального конкурса «Торговля России» в 2019 году Новосибирск признан «Лучшим торговым городом».

Фото: pixabay.com

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