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Опубликовано исследование об инновационном климате в Новосибирской области

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Новосибирск
11:31 6 Февраля 2020
новосибирск, инновации, исследования
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Новосибирская область, где сосредоточены значительные научные ресурсы и создана экосистема для поддержки инновационных компаний, является одним из лидирующих регионов России, говорится в  исследовании, которое провел Центр стратегических разработок (ЦСР) при поддержке министерства экономического развития, министерства науки и инновационной политики и министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО. 

Итоги опроса представителей передовых новосибирских компаний в сентябре 2019 года помогли выявить и изучить особенности инновационной среды региона как на уровне руководителей и создателей инновационного бизнеса, их опыта и мотивации, так и на уровне развития организаций в целом, их сфер деятельности, структуры клиентского портфеля.  

Почти половина (43%) респондентов отмечают, что это их первый опыт работы в инновационной сфере, а главным мотиватором для участников такого бизнеса является возможность создать полезный продукт (60%). Несмотря на то, что средний возраст инновационных компаний НСО составляет 9 лет, большинство из них (62%) имеют сравнительно небольшую выручку (до 50 млн рублей), а у каждой десятой компании (12%) выручка вовсе отсутствует. При ответе на вопрос о самых важных проблемах при развитии инновационного бизнеса участники исследования чаще всего отмечают длительное отсутствие монетизации бизнеса (34%).

Фото ok.ru 

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