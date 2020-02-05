«Новосибирский метрополитен» приобретет новый состав

МУП «Новосибирский метрополитен» в 2020 году купит за счет собственных средств новый состав. О планах обновления парка предприятия сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня в мэрии Новосибирска прошло совещание, посвященное работе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в 2019 году.

«Начиная с этого года, необходима закупка по одному-двум составам в год. Готовятся аукционные мероприятия, и до апреля мы их подготовим. Хочу акцентировать внимание на том, что первый состав метрополитен готов закупить за свои средства, в последующем будет необходима поддержка города и области, а если будет возможность, то - и федерального центра», - заявил на нем начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).

По его словам, чтобы не допустить перебоев в движении поездов, до 2030 года необходимо обновить парк, как минимум, на 10 составов с одновременным переходом с четырех- на пятивагонные составы. Информагентство отмечает, что в последний раз МУП покупал состав в 2014 году, а новое приобретение обойдется не менее чем в 500 млн руб.

По данным сайта метрополитена, в настоящее время его подвижной состав насчитывает 104 вагона. В 2019 году МУП перевезло 84,5 млн пассажиров.

Фото: сайт МУП «Новосибирский метрополитен»