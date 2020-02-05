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Новосибирский завод создал опытный образец HIFU-комплекса

Главная Экономика
Новосибирск
17:23 5 Февраля 2020
техника, медицина, завод
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2021 году в медицинские учреждения РФ может поступить HIFU-комплекс для диагностики и лечения опухолей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и «Новосибирского приборостроительного завода» (НПЗ), входящего в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным «Ростеха», это первый российский комплекс для борьбы с новообразованиями по самой безопасной технологии при помощи сфокусированного ультразвука – HIFU. Аппарат под названием «Диатер» с высокой точностью воздействует на ранние новообразования и опухоли большого размера в молочной железе. Опытно-промышленный образец был представлен 3 февраля в СПбПУ.

«НПЗ станет первым предприятием в России, которое освоит серийное производство медоборудования на основе этой технологии. Установочную партию нового комплекса мы планируем изготовить в этом году», – приводит сайт госкорпорации комментарий гендиректора НПЗ Василия Рассохина.

Как писали Sibnovosti.ru, Новосибирская область, НПЗ и СПбПУ заключили соглашение о сотрудничестве на международной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге. Предполагается, что правительство Новосибирской области будет содействовать внедрению новых систем лечения в медицинских учреждениях региона.

Фото: сайт госкорпорации «Ростех»

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