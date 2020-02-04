В Новосибирской области сократилось число ипотечных договоров

Ипотечное кредитование в Новосибирской области резко сбавило темпы в прошлом году. Об итогах 2019 года в этом сегменте кредитования сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги подвели в управлении Росреестра по Новосибирской области. По данным ведомства, в 2019 году по сравнению с 2018-м число зарегистрированных в регионе ипотечных сделок сократилось на 14,5%.

«По итогам года количество ипотечных сделок составило 72,6 тыс., это на 14% меньше по сравнению с показателем 2018 года – 84,9 тыс.», - рассказали информагентству «Интерфакс-Сибирь» в отделе организации и контроля ведомства.

В 2018 году, напротив, в Новосибирской области был зафиксирован значительный рост числа актов заключения договора ипотеки.

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