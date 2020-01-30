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В новосибирскую ТОСЭР «Горный» подвели газ

Главная Экономика
Новосибирск
13:19 30 Января 2020
газ, территория, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области провели газопровод к рабочему поселку Горный, где была создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Работы выполнило ООО «Газпром газораспределение Томск», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет о газопроводе высокого давления протяженностью 38,17 км, протянутом от газораспределительной станции «Заря». По данным компании, он построен для обеспечения природным газом также сел Буготак и Льниха. Построены газораспределительные сети и в самих населенных пунктах.

«Новый газопровод обеспечит условия для газификации порядка 1,8 тыс. домовладений, а также шесть котельных и ряда объектов социальной инфраструктуры муниципального района», - сообщили в «Газпром газораспределение Томск».

Как писали Sibnovosti.ru, ТОСЭР в Горном была создана в апреле 2019 года.

Фото: сайт ООО «Газпром газораспределение Томск»

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