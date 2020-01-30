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Новосибирские МФО удвоили объем онлайн-кредитования

Главная Экономика
Новосибирск
11:17 30 Января 2020
кредиты, организации, рост
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2019 году объем онлайн-кредитования со стороны новосибирских микрофинансовых организаций (МФО) продемонстрировал взрывной рост. За первые девять месяцев они выдали 33 млрд руб., что превышает показатель аналогичного периода 2018 года на 95%, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги трех кварталов в сегменте онлайн-кредитования МФО подвели в Сибирском ГУ Банка России. По его данным, в целом все МФО страны выдали 299 млрд руб. Доля онлайн-займов в общем объеме микрокредитования выросла с 29% до 34%. При этом доля новосибирских МФО в российском онлайн-микрокредитовании выросла с 25% в 2018 году до 33% по итогам девяти месяцев 2019 года.

«Треть объема всех онлайн-займов выдают новосибирские компании. Условия в Новосибирской области благоприятны для создания МФО, которые развивают онлайн-продажи. Для качественного скоринга через интернет и безопасного хранения данных необходимы профессиональные IT-специалисты, которые есть в Новосибирске. При этом важно понимать, что новосибирские МФО кредитуют всю страну, а не только жителей нашего региона», – пояснил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

Двукратный рост онлайн-микрокредитования объясняется также снижением процентных ставок по микрозаймам. В Сибирском ГУ Банка России напомнили, что в прошлом году регулятор дважды ужесточал правила работы для МФО, в том числе с 1 июля 2019 года размер максимальной ежедневной процентной ставки был снижен до 1%.

Фото: pixabay.com

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