«Трансхимэкспорту» окажут господдержку при реконструкции новосибирского элеватора

Новосибирский областной совет по инвестициям одобрил три новых масштабных инвестпроекта. Самый крупный из них предусматривает реконструкцию элеваторного комплекса для единовременного хранения 165 тыс. т зерна в Купино, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Первое в этом году заседание совета прошло вчера. Проект расширения элеватора представило ООО «Трансхимэкспорт». Реконструкция предполагает дальнейшее строительство маслоэкстракционного завода производительностью до 500 т в сутки. По данным сайта правительства региона, стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд руб. Благодаря его реализации, налоговые отчисления в бюджет Новосибирской области в 2020-2029 годы составят 507 млн руб.

Инвестор запросил целый ряд мер господдержки. В их числе, реконструкция подстанции «Купино» 110/10кВ АО РЭС и увеличение объемов отпуска электроэнергии мощностью до 10 МВт, строительство очистных сооружений в Купино и системы водоотведения сточных вод, реконструкция железнодорожной станции в городе, асфальтирование грунтовой дороги от Купино до села Метелево и др.

Как писали Sibnovosti.ru, о строительстве маслоэкстракционного завода на базе АО «Купинский элеватор» было объявлено в сентябре 2019 года. Тогда новосибирский губернатор Андрей Травников и ООО «Трансхимэкспорт» подписали соответствующее соглашение.

Фото: сайт правительства Новосибирской области